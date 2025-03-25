СМИ: будущая коалиция Германии договорилась усилить меры против миграции

Консерваторы из ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, которые ведут переговоры о формировании правительства, договорились о значительно более строгом подходе к миграции.

Об этом стало известно изданию Politico, передает "Европейская правда".

Правоцентристы ХДС/ХСС будущего канцлера Фридриха Мерца и социал-демократы уже одобрили ряд мер, которые станут краеугольным камнем политики вероятного правительства в течение следующих четырех лет, говорится в материале.

Эти меры предусматривают значительное увеличение возможностей для содержания нелегальных мигрантов, ожидающих депортации, и приостановление воссоединения семей мигрантов на два года, пишет Politico.

Также будущая коалиция Германии хочет расширить список безопасных стран, в которые мигранты могут быть высланы обратно, ввести новые правила депортации мигрантов, которым грозит тюремное заключение, и отменить обязательную правовую помощь мигрантам, которых должны репатриировать.

Однако некоторые аспекты миграционной политики не согласуются, утверждается в материале: пока СДПГ отвергает требования ХДС по созданию центров рассмотрения дел о предоставлении убежища и возвращения беженцев в других странах.

Как отмечает Politico, соглашение станет самой строгой миграционной политикой Германии за последние десятилетия и происходит на фоне роста популярности ультраправой "Альтернативы для Германии".

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов.

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