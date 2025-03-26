Трамп считает, что Путин может "затягивать" с мирным соглашением по войне

Американский президент Дональд Трамп предположил, что глава Кремля Владимир Путин может "затягивать" в вопросе договоренностей о перемирии с Украиной.

Об этом он сказал в интервью Newsmax отвечая на вопрос может ли Москва медлить с договоренностями о прекращении огня, пишет "Европейская правда".

Трамп считает, что Россия "хочет положить этому конец", однако высказал предположение о "затягивании времени".

"Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они затягивают время", – сказал он.

Американский президент признал, что в бизнесе использовал такую же тактику, чтобы выиграть время.

"Я делал это в течение многих лет. Вы знаете, я не хочу подписывать контракт, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать совсем, я не уверен", – пояснил он.

В то же время Трамп убежден, что Украина и РФ хотят завершения войны. По его словам, обе стороны теряют "в среднем 2500" солдат еженедельно.

"Они не американцы, но для меня это не имеет значения. Я просто хочу, чтобы это прекратилось", – добавил Трамп.

Напомним, по данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США в Эр-Рияде 24 марта длилась 12 часов с перерывами.

В Кремле говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

Во вторник, 25 марта, в Саудовской Аравии состоялась новая встреча украинской и американской команд по перемирию между Киевом и Москвой.

Поэтому стало известно, что делегация США по итогам переговоров с украинскими и российскими в Саудовской Аравии договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.