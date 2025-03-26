У Білому домі доручили Маску розібратися, як журналіст опинився у чаті топпосадовців

У Білому домі залучили Департамент ефективності Ілон Маска до з’ясування обставин, як редактора The Atlantic помилково додали у чат топпосадовців адміністрації Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ABC.

Високопоставлений посадовець Білого дому, що коментував на умовах анонімності, сказав журналістам, що до розслідування скандалу з чатом у Signal долучили Департамент ефективності (DOGE), яким опікується близький до Трампа мільярдер Ілон Маск.

За його словами, ця команда буде з’ясовувати, як саме редактор The Atlantic опинився в чаті у Signal, де став свідком обговорення деталей військової операції проти хуситів, та що фахівці департаменту разом з іншими подумають, як зробити обмін повідомленнями в уряді "більш безпечним та ефективним".

Ввечері у вівторок радник з нацбезпеки Майк Волц у спілкуванні з Fox News натякнув на залученість Маска, згадавши, що "говорив з Ілоном дорогою сюди – наші найкращі технічні мізки розбираються, як це сталося".

В інтерв’ю він фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу редактора Голдберга у чаті, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт також сказала, що "команда експертів Ілона Маска розбирається з цим, і Рада з нацбезпеки ретельно розбирається з цим, щоб забезпечити, що такого більше ніколи не станеться".

Керівникам розвідувальних відомств Тулсі Габбард і Джону Реткліффу довелось виправдовуватись за інцидент перед комітетом Сенату з розвідки, де вони заявили, що у чаті не передавали жодних секретних деталей.

Тим часом проти п’яти топпосадовців Трампа, присутніх у скандальному чаті, подали федеральний позов та просять суд зобов’язати забезпечити збереження повідомлень, які стосувались ухвалення рішень.