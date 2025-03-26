В Белом доме поручили Маску разобраться, как журналист оказался в чате топ-чиновников

В Белом доме привлекли Департамент эффективности Илона Маска к выяснению обстоятельств, как редактора The Atlantic ошибочно добавили в чат топ-чиновников администрации Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ABC.

Высокопоставленный чиновник Белого дома, который комментировал на условиях анонимности, сказал журналистам, что к расследованию скандала с чатом в Signal привлекли Департамент эффективности (DOGE), которым занимается близкий к Трампу миллиардер Илон Маск.

По его словам, эта команда будет выяснять, как именно редактор The Atlantic оказался в чате в Signal, где стал свидетелем обсуждения деталей военной операции против хуситов, и что специалисты департамента вместе с другими подумают, как сделать обмен сообщениями в правительстве "более безопасным и эффективным".

Вечером во вторник советник по нацбезопасности Майк Уолтц в общении с Fox News намекнул на вовлеченность Маска, упомянув, что "говорил с Илоном по дороге сюда – наши лучшие технические мозги разбираются, как это произошло".

В интервью он фактически признал свою ответственность за ошибочное появление редактора Голдберга в чате, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также сказала, что "команда экспертов Илона Маска разбирается с этим, и Совет по нацбезопасности тщательно разбирается с этим, чтобы обеспечить, что такого больше никогда не произойдет".

Руководителям разведывательных ведомств Тулси Габбард и Джону Рэтклиффу пришлось оправдываться за инцидент перед комитетом Сената по разведке, где они заявили, что в чате не передавали никаких секретных деталей.

Между тем против пяти топ-чиновников Трампа, присутствующих в скандальном чате, подали федеральный иск и просят суд обязать обеспечить сохранность сообщений, которые касались принятия решений.