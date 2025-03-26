В ЕС назвали одну из главных предпосылок изменения или отмены санкций против РФ

Прекращение российской агрессии против Украины и вывод оккупационных войск является одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций ЕС против РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер в комментарии Общественному, передает "Европейская правда".

Евросоюз стремится давить на Россию санкциями, чтобы уменьшить ее способность воевать.

По словам Хиппер, санкции ЕС не направлены на торговлю сельскохозяйственными товарами, включая продукты питания, зерно и удобрения, между Россией и третьими странами.

"Прекращение неспровоцированной и неоправданной агрессии России в Украине и безусловный вывод всех российских вооруженных сил со всей территории Украины было бы одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций", – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она также сообщила, что завершение войны России против Украины имело бы наибольшее и самое длительное положительное влияние на глобальную продовольственную безопасность.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились о "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Тем не менее, после этого Россия выполнила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

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