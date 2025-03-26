Демократи наполягають на відставці глави Пентагону через скандальний чат у Signal

Декілька представників Демократичної партії у Сенаті в середу вранці наполягли на тому, щоб міністр оборони Піт Гегсет подав у відставку після того, як видання The Atlantic опублікувало додаткові повідомленнями з чату в Signal, в якому топпосадовці США обговорювали удари в Ємені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Сенатор від штату Арізона Марк Келлі, який входить до складу сенатського комітету з питань розвідки, заявив, що Гегсет був "найбільш непідготовленим кандидатом на цю посаду, якого ми коли-небудь бачили", і повинен піти у відставку заради безпеки американців.

"Ось що трапляється, коли ви призначаєте некваліфікованих людей на важливі посади, де на кону стоять людські життя", – сказав Келлі у своїй заяві.

Сенатор від штату Колорадо Майкл Беннет, який входить до складу комісії з питань розвідки, заявив, що Гегсет і радник з питань національної безпеки Майк Волц повинні разом піти у відставку.

"Немає сумнівів, що цей текстовий ланцюжок містить надсекретну інформацію. Найвищі посадові особи президента Трампа з національної безпеки ніколи не повинні були використовувати незахищений груповий чат для надсекретного планування бойових дій", – написав він на X.

Сенатор від Арізони Рубен Галлего, колишній морський піхотинець, погодився з тим, що Гегсет повинен піти у відставку.

"Це могло призвести до загибелі наших чоловіків і жінок! Час завдання ударів, коли злітають літаки, яка зброя використовується – все це передається в небезпечний спосіб. Міністр оборони має піти у відставку. Некомпетентність і покривання є ганебними", – написав він.

Сенатор від Нью-Джерсі Енді Кім також закликав міністра оборони піти у відставку.

Нагадаємо, цього тижня головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, де стверджував, що радник Трампа з нацбезпеки помилково додав його в чат Signal, де топпосадовці адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу Голдберга у чаті, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".

Оскільки в останні дні президент Дональд Трамп і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, видання The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.