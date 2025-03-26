Демократы настаивают на отставке главы Пентагона из-за скандального чата в Signal

Несколько представителей Демократической партии в Сенате в среду утром настояли на том, чтобы министр обороны Пит Хегсет подал в отставку после того, как издание The Atlantic опубликовало дополнительные сообщениями из чата в Signal, в котором топ-чиновники США обсуждали удары в Йемене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Сенатор от штата Аризона Марк Келли, который входит в состав сенатского комитета по вопросам разведки, заявил, что Хегсет был "самым неподготовленным кандидатом на эту должность, которого мы когда-либо видели", и должен уйти в отставку ради безопасности американцев.

"Вот что случается, когда вы назначаете неквалифицированных людей на важные должности, где на кону стоят человеческие жизни", – сказал Келли в своем заявлении.

Сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет, который входит в состав комиссии по вопросам разведки, заявил, что Хегсет и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц должны вместе уйти в отставку.

"Нет сомнений, что эта текстовая цепочка содержит сверхсекретную информацию. Высшие должностные лица президента Трампа по национальной безопасности никогда не должны были использовать незащищенный групповой чат для сверхсекретного планирования боевых действий", – написал он на X.

Сенатор от Аризоны Рубен Галлего, бывший морской пехотинец, согласился с тем, что Хегсет должен уйти в отставку.

"Это могло привести к гибели наших мужчин и женщин! Время нанесения ударов, когда взлетают самолеты, какое оружие используется – все это передается опасным образом. Министр обороны должен уйти в отставку. Некомпетентность и покрывание являются позорными", – написал он.

Сенатор от Нью-Джерси Энди Ким также призвал министра обороны уйти в отставку.

Напомним, на этой неделе главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, где утверждал, что советник Трампа по нацбезопасности ошибочно добавил его в чат Signal, где топ-чиновники администрации обсуждали удары по Йемену.

Уолтц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление Голдберга в чате, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".

Поскольку в последние дни президент Дональд Трамп и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, издание The Atlantic в среду опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, которая наносила удары по Йемену.