Зеленський прибув до Франції, де зустрінеться з Макроном

Президент Володимир Зеленський удень 26 березня прибув з анонсованим візитом до Франції.

Цю інформацію журналістам підтвердив речник президента Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

Єлисейський палац напередодні анонсував, що ввечері 26 березня Зеленського прийме президент Франції Емманюель Макрон для підготовки до безпекового саміту, який відбудеться наступного дня.

Ідеться про саміт "коаліції рішучих", запланований на 27 березня у Парижі. Уперше коаліція, яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.

З того часу відбулися декілька зустрічей коаліції у різних форматах. Зокрема, 15 березня на околицях Лондона зустрілись військові керівники, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.

За даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції рішучих" для України в разі досягнення мирного врегулювання.