У Туреччині горів готель на гірськолижному курорті, є загиблі

У Туреччині на гірськолижному курорті Улудаг сталася пожежа в готелі – постраждалих госпіталізували, є загиблі.

Про це повідомляє TRT Haber, передає "Європейська правда".

Як зазначається, пожежа спалахнула у готелі, який закрили у січні через відсутність сертифіката туристичного бізнесу.

У момент виникнення пожежі в готелі перебували 12 людей – працівники закладу та розташованого неподалік гірськолижного курорту.

Фото: TRT Haber

Фото: TRT Haber

Від диму постраждали три людини – лижний інструктор, його дружина та син. Їх у непритомному стані доправили до лікарні.

Попри старання лікарів, лижного інструктора та його сина не змогли врятувати.

Пожежу ліквідовано, наразі триває розслідування інциденту.

Нагадаємо, у січні серед ночі спалахнула пожежа у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center. Спершу повідомляли про десять загиблих.

Пізніше стало відомо, що кількість підтверджених загиблих внаслідок великої пожежі на гірськолижному курорті у центральній Туреччині сягнула 66 осіб.