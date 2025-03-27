В Турции горел отель на горнолыжном курорте, есть погибшие
Новости — Четверг, 27 марта 2025, 09:33 —
В Турции на горнолыжном курорте Улудаг произошел пожар в отеле – пострадавших госпитализировали, есть погибшие.
Об этом сообщает TRT Haber, передает "Европейская правда".
Как отмечается, пожар вспыхнул в отеле, который закрыли в январе из-за отсутствия сертификата туристического бизнеса.
В момент возникновения пожара в отеле находились 12 человек – работники заведения и расположенного неподалеку горнолыжного курорта.
От дыма пострадали три человека – лыжный инструктор, его жена и сын. Их в бессознательном состоянии доставили в больницу.
Несмотря на старания врачей, лыжного инструктора и его сына не смогли спасти.
Пожар ликвидирован, сейчас продолжается расследование инцидента.
Напомним, в январе среди ночи вспыхнул пожар в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center. Сначала сообщали о десяти погибших.
Позже стало известно, что количество подтвержденных погибших в результате крупного пожара на горнолыжном курорте в центральной Турции достигло 66 человек.