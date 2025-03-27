В Турции горел отель на горнолыжном курорте, есть погибшие

В Турции на горнолыжном курорте Улудаг произошел пожар в отеле – пострадавших госпитализировали, есть погибшие.

Об этом сообщает TRT Haber, передает "Европейская правда".

Как отмечается, пожар вспыхнул в отеле, который закрыли в январе из-за отсутствия сертификата туристического бизнеса.

В момент возникновения пожара в отеле находились 12 человек – работники заведения и расположенного неподалеку горнолыжного курорта.

Фото: TRT Haber

Фото: TRT Haber

От дыма пострадали три человека – лыжный инструктор, его жена и сын. Их в бессознательном состоянии доставили в больницу.

Несмотря на старания врачей, лыжного инструктора и его сына не смогли спасти.

Пожар ликвидирован, сейчас продолжается расследование инцидента.

Напомним, в январе среди ночи вспыхнул пожар в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center. Сначала сообщали о десяти погибших.

Позже стало известно, что количество подтвержденных погибших в результате крупного пожара на горнолыжном курорте в центральной Турции достигло 66 человек.