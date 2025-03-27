Рубіо каже, що США оцінять умови РФ щодо припинення вогню у Чорному морі

Американський державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати оцінять вимоги, висунуті Росією після того, як Москва "в принципі" погодилася на припинення вогню в Чорному морі з Україною для убезпечення судноплавства.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що після зустрічі в Саудівській Аравії "росіяни детально описали низку умов, які вони хочуть бачити виконаними, щоб зробити це".

"Тому ми збираємося оцінити це", – запевнив він.

Держсекретар США також проінформував, що американські посадовці працюватимуть над тим, щоб "більш повно зрозуміти, якою є позиція Росії, або що вони просять в обмін, а потім ми представимо це президенту (Трампу. – Ред.) і приймемо рішення про наступний крок".

Також він додав, що вимоги Росії стосуються скасування деяких санкцій Європейського Союзу.

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "убезпечення судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

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