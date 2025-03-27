Рубіо каже, що США оцінять умови РФ щодо припинення вогню у Чорному морі
Американський державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати оцінять вимоги, висунуті Росією після того, як Москва "в принципі" погодилася на припинення вогню в Чорному морі з Україною для убезпечення судноплавства.
Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Рубіо заявив, що після зустрічі в Саудівській Аравії "росіяни детально описали низку умов, які вони хочуть бачити виконаними, щоб зробити це".
"Тому ми збираємося оцінити це", – запевнив він.
Держсекретар США також проінформував, що американські посадовці працюватимуть над тим, щоб "більш повно зрозуміти, якою є позиція Росії, або що вони просять в обмін, а потім ми представимо це президенту (Трампу. – Ред.) і приймемо рішення про наступний крок".
Також він додав, що вимоги Росії стосуються скасування деяких санкцій Європейського Союзу.
За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "убезпечення судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".
Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.
Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.
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