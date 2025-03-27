Рубио говорит, что США оценят условия РФ по прекращению огня в Черном море

Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты оценят требования, выдвинутые Россией после того, как Москва "в принципе" согласилась на прекращение огня в Черном море с Украиной для обеспечения безопасности судоходства.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что после встречи в Саудовской Аравии "россияне подробно описали ряд условий, которые они хотят видеть выполненными, чтобы сделать это".

"Поэтому мы собираемся оценить это", – заверил он.

Госсекретарь США также проинформировал, что американские чиновники будут работать над тем, чтобы "более полно понять, какова позиция России, или что они просят в обмен, а потом мы представим это президенту (Трампу. – Ред.) и примем решение о следующем шаге".

Также он добавил, что требования России касаются отмены некоторых санкций Европейского Союза.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились о "обеспечении безопасности судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Однако после этого Россия выполнила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

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