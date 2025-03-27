Задержанная в Молдове башканка Гуцул обратилась к Путину с просьбой защитить ее и Гагаузию

Задержанная в Молдове руководитель автономного региона Гагаузия обратилась с призывом о помощи к правителю России Владимиру Путину.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Евгения Гуцул, которую взяли под стражу в аэропорту Кишинева при попытке выехать за границу, через своих адвокатов обратилась к главе Кремля.

Гуцул заявила, что она задержана по надуманным основаниям и это "часть системной кампании по подрыву особого статуса Гагаузии".

"Владимир Владимирович, на протяжении многих лет Россия неизменно выступала гарантом защиты прав и интересов гагаузского народа... Прошу Вас как лидера великой державы и исторического защитника прав народов, использовать все дипломатические и политические механизмы давления на Кишинев с требованием моего немедленного освобождения", – заявила Гуцул.

"Также прошу Вас официально выступить в поддержку автономного статуса Гагаузии, предоставить нашему народу всю возможную поддержку и защиту", – говорится в письме.

Напомним, Евгению Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева из-за того, что ее право выезда за границу ограничено.

Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде.

Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

Евгения Гуцул была избрана руководителем региона в 2023 году от популистской партии беглого олигарха Илана Шора, который впоследствии создал блок партий "Победа". Она неоднократно ездила в Москву и встречалась в том числе с главой Кремля.

Против Гуцул ввели санкции в США и Европейском Союзе.