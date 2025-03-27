В Литве сервисы аренды электросамокатов обязали обеспечивать водителей шлемами

Литовский Сейм в четверг принял решение обязать арендодателей электросамокатов с января 2026 года обеспечивать всех клиентов шлемами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

После того как парламент принял соответствующие поправки к Закону о безопасности дорожного движения, арендодатели самокатов и других электрических средств микромобильности будут обязаны поставлять водителям шлемы, независимо от возраста, дорог и мощности транспортных средств.

Владельцы самокатов должны будут обеспечивать себя шлемами самостоятельно.

За поправки проголосовали 58 депутатов, против были 18, воздержались 12 парламентариев.

По данным Агентства транспортных компетенций, в прошлом году пострадали 58 водителей самокатов, из которых четверо были в шлемах.

Председатель Комитета по правам и правопорядку социал-демократ Юлиус Сабатаускас отметил, что с 2020 года несколько человек погибли во время езды на самокатах.

Сейчас водители электрических средств младше 18 лет обязаны носить шлемы на любых дорогах, старшие – на проезжей части. В противном случае ношение шлема имеет рекомендательный характер.

Напомним, в Кишиневе начали эвакуировать плохо припаркованные прокатные самокаты.

В Италии осенью 2024 года утвердили серию требований к водителям электросамокатов и более жесткие штрафы за небрежную парковку самокатов.

В испанской Барселоне ввели штраф в размере 500 евро за передвижение электросамокатом по тротуарам.