Британская климатическая группа Just Stop Oil прекратит свои скандальные акции

Британская климатическая протестная организация Just Stop Oil, чьи громкие акции вызвали раздражение многих сограждан, заявила в четверг, что прекращает свою кампанию прямого действия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Группа, которая выступает за прекращение добычи нефти и газа в Британии до 2030 года и стала одной из самых известных протестных организаций страны за последние несколько лет, заявила, что прекратит свои акции в конце апреля.

В последние несколько месяцев ее активисты, среди прочего, облили оранжевой краской часть здания посольства США в Лондоне и разрисовали могилу британского натуралиста Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Предыдущие акции включали также распыление краски на территории Стоунхенджа, а двое протестующих были заключены в тюрьму за то, что облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее.

Многие активисты получили длительные сроки заключения за свои протесты, а критики высмеивали их действия, говоря, что срывы были бессмысленными и лишь причиняли неудобства обычным людям.

"Итак, это конец супу на картинах Ван Гога, кукурузному крахмалу на Стоунхендже и медленным маршам на улицах", – говорится в заявлении Just Stop Oil.

"Поскольку корпорации и миллиардеры коррумпируют политические системы во всем мире, нам нужен другой подход", – заявили они, пообещав провести заключительную акцию протеста под стенами парламента 26 апреля.

Группа заявила, что такое решение было принято из-за того, что Лейбористская партия, которая пришла к власти в Британии в прошлом году, сделала приостановку новых газовых и нефтяных проектов правительственной политикой.

Однако пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера отверг эту версию. По его словам, Just Stop Oil создала "значительное количество дезорганизации и общественных неприятностей", в том числе испортила несколько картин, но правительство планирует продолжать использовать нефть и газ в ближайшие десятилетия.