У Данії засудили ескалацію риторики Трампа щодо Гренландії

У четвер урядовці Данії засудили те, що вони назвали ескалацією риторики президента Дональда Трампа, і похвалили жителів Гренландії за їхню стійкість перед обличчям тиску з боку США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен назвав заяви Трампа ескалацією.

"Ці дуже потужні заяви про близького союзника не личать президенту США", – сказав він журналістам у Копенгагені в четвер.

"Я повинен чітко висловитися проти того, що я вважаю ескалацією з американського боку. Посилення риторики у всьому є надуманим", – заявив міністр.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає американську військову базу Пітуффік на півночі Гренландії в п'ятницю. Однак попередній план його дружини Уші відвідати популярні перегони на собачих упряжках був скасований на тлі місцевих протестів.

Згідно з опитуваннями громадської думки, майже всі гренландці виступають проти входження до складу Сполучених Штатів. В останні тижні антиамериканські протестувальники влаштували одні з найбільших демонстрацій, які коли-небудь відбувалися на острові.

Поульсен заявив, що саме народ Гренландії має визначати своє майбутнє. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен похвалила жителів острова, населення якого становить 57 000 осіб.

"Увага прикута до нас і тиск великий, але саме в такі часи ви показуєте, з чого ви зроблені", – написала вона у своєму дописі на Facebook.

"Ви не злякалися. Ви відстоювали те, ким ви є, і ви показали, чого ви варті. Це викликає мою глибоку повагу", – додала вона.

Американський президент Дональд Трамп 26 березня посилив категоричність своїх заяв стосовно Гренландії твердженням, що США "повинні мати" цей острів.

Перед цим віцепрезидент Джей Ді Венс заявив про плани Дональда Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці".

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