В Дании осудили эскалацию риторики Трампа в отношении Гренландии

В четверг чиновники Дании осудили то, что они назвали эскалацией риторики президента Дональда Трампа, и похвалили жителей Гренландии за их стойкость перед лицом давления со стороны США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал заявления Трампа эскалацией.

"Эти очень мощные заявления о близком союзнике не подобают президенту США", – сказал он журналистам в Копенгагене в четверг.

"Я должен четко высказаться против того, что я считаю эскалацией с американской стороны. Усиление риторики во всех отношениях является надуманным", – заявил министр.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит американскую военную базу Питуффик на севере Гренландии в пятницу. Однако предыдущий план его жены Уши посетить популярные гонки на собачьих упряжках был отменен на фоне местных протестов.

Согласно опросам общественного мнения, почти все гренландцы выступают против вхождения в состав Соединенных Штатов. В последние недели антиамериканские протестующие устроили одни из крупнейших демонстраций, которые когда-либо происходили на острове.

Поульсен заявил, что именно народ Гренландии должен определять свое будущее. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен похвалила жителей острова, население которого составляет 57 000 человек.

"Внимание приковано к нам и давление большое, но именно в такие времена вы показываете, из чего вы сделаны", – написала она в своей заметке на Facebook.

"Вы не испугались. Вы отстаивали то, кем вы есть, и вы показали, чего вы стоите. Это вызывает мое глубокое уважение", – добавила она.

Американский президент Дональд Трамп 26 марта усилил категоричность своих заявлений относительно Гренландии утверждением, что США "должны иметь" этот остров.

Перед этим вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о планах Дональда Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы".

Читайте также: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия.