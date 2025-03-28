Сибіга: посла у Норвегії мають призначити "найближчим часом"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що українського посла у Норвегії мають призначити "найближчим часом".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі під власним дописом у Fabebook, в якому розповідав про поїздку до Харкова з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде та міністеркою праці та соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренна.

Сибігу у коментарях до допису запитали, коли офіційний Київ нарешті призначить повноцінного посла у Норвегії, яка є дуже цінним союзником України.

"Найближчим часом слід очікувати призначення. Норвегія – дійсно наш найближчий союзник та лідер у допомозі", – відповів очільник МЗС.

Посада посла України у Норвегії залишається вакантною з літа 2022 року, коли президент Володимир Зеленський звільнив попереднього посла В’ячеслава Яцюка після шести років роботи.

Про те, як та чому відбувається дипломатична ротація, читайте в статті – "Чому Зеленський звільняє ефективних послів України?"

Нагадаємо, у парламенті Норвегії домовилися про збільшення допомоги Україні на 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд) – до 85 млрд норвезьких крон ($7,8 млрд) у 2025 році.

Днями Норвегія анонсувала майже 90 млн євро на фінансування закупівель газу для України.