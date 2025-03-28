Сибига: посла в Норвегии должны назначить "в ближайшее время"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что украинского посла в Норвегии должны назначить "в ближайшее время".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии под собственным постом в Fabebook, в котором рассказывал о поездке в Харьков с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде и министром труда и социальной интеграции Тонье Бренна.

Сибигу в комментариях к сообщению спросили, когда официальный Киев наконец назначит полноценного посла в Норвегии, которая является очень ценным союзником Украины.

"В ближайшее время следует ожидать назначения. Норвегия – действительно наш ближайший союзник и лидер в помощи", – ответил глава МИД.

Должность посла Украины в Норвегии остается вакантной с лета 2022 года, когда президент Владимир Зеленский уволил предыдущего посла Вячеслава Яцюка после шести лет работы.

О том, как и почему происходит дипломатическая ротация, читайте в статье "Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?"

Напомним, в парламенте Норвегии договорились об увеличении помощи Украине на 50 млрд норвежских крон ($4,6 млрд) – до 85 млрд норвежских крон ($7,8 млрд) в 2025 году.

На днях Норвегия анонсировала почти 90 млн евро на финансирование закупок газа для Украины.