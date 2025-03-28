У США розповіли, як помічники Гарріс розробляли плани на випадок смерті Байдена

Помічники колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс розробляли стратегію навколо можливості того, що експрезидент Джо Байден може померти на посаді.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у новій книзі "Битва: всередині найдикішої битви за Білий дім" Джонатана Аллена і Емі Парнс , зі змістом якої ознайомилось видання The Guardian.

Зокрема, у книзі йде мова про те, що представники Демократичної партії проводили таємні переговори, щоб спланувати зняття Джо Байдена як кандидата в президенти від партії вже у 2023 році.

Однак ще більш вражаючим є те, що, за даними авторів книги, помічники Камали Гарріс "розробляли стратегію, враховуючи можливість того, що Байден може померти на посаді".

Таке планування очолював Джамал Сіммонс, директор з комунікацій Гарріс. З його боку дійшло навіть до складання списку з федеральних суддів, які могли б привести Гарріс до присяги.

Сіммонс, пишуть автори, не говорив Камалі Гарріс про список до того, як покинув її табір у січні 2023 року. Але він порадив колегам, що його слід негайно проінформувати, якщо щось трапиться з Байденом, "тому що він розробив цілу комунікаційну стратегію".

Байден вийшов з президентських перегонів у липні 2024 року через проблеми з віком та швидко підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка у підсумку програла Дональду Трампу.

Чимало представників Демократичної партії критикували Байдена за те, що він надто пізно вирішив відкликати свою кандидатуру.