В США рассказали, как помощники Харрис разрабатывали планы на случай смерти Байдена

Помощники бывшего вице-президента США Камалы Харрис разрабатывали стратегию вокруг возможности того, что экс-президент Джо Байден может умереть на посту.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в новой книге "Битва: внутри самой дикой битвы за Белый дом" Джонатана Аллена и Эми Парнс, с содержанием которой ознакомилось издание The Guardian.

В частности, в книге говорится о том, что представители Демократической партии проводили тайные переговоры, чтобы спланировать снятие Джо Байдена как кандидата в президенты от партии уже в 2023 году.

Однако еще более впечатляющим является то, что, по данным авторов книги, помощники Камалы Харрис "разрабатывали стратегию, учитывая возможность того, что Байден может умереть на посту".

Такое планирование возглавлял Джамал Симмонс, директор по коммуникациям Харрис. С его стороны дошло даже до составления списка из федеральных судей, которые могли бы привести Харрис к присяге.

Симмонс, пишут авторы, не говорил Камале Харрис о списке до того, как покинул ее лагерь в январе 2023 года. Но он посоветовал коллегам, что его следует немедленно проинформировать, если что-то случится с Байденом, "потому что он разработал целую коммуникационную стратегию".

Байден вышел из президентской гонки в июле 2024 года из-за проблем с возрастом и быстро поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая в итоге проиграла Дональду Трампу.

Многие представители Демократической партии критиковали Байдена за то, что он слишком поздно решил отозвать свою кандидатуру.