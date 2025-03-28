Суд у Німеччині скасував перекриття доріг для захисту ропух

Адміністративний суд німецького міста Оснабрюк надзвичайним рішенням скасував тримісячне тимчасове перекриття доріг для захисту мігруючих ропух.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У Бад-Ібурзі, що в Нижній Саксонії, заходи із захисту жаб на певний час закінчилися. Суд постановив, що адміністративний наказ був "непропорційним і нечітким" за позовом місцевого жителя. Рішення ще не є остаточним; можлива апеляція до Вищого адміністративного суду в Люнебурзі.

Згідно з інформацією суду, у січні на вимогу природоохоронної організації район Оснабрюк розпорядився закрити дорогу в Бад-Ібурзі з 18:00 до 8:00 з 1 лютого до 30 квітня. Причиною був захист мігруючих ропух.

Бар'єри та відповідні знаки вже були встановлені з середини лютого.

Оператор форелевої ферми подав термінове клопотання проти цього, яке наразі було задоволено. Заявник послався, серед іншого, на серйозні економічні збитки, оскільки клієнти більше не могли дістатися до його бізнесу, особливо вранці.

Суд "по суті" погодився з аргументами позивача. Хоча район, в принципі, може обмежити або повністю заборонити використання доріг з міркувань захисту видів і середовищ існування, в даному випадку цей захід був занадто "розпливчастим". Навіть природоохоронна асоціація "визнала", що, залежно від температури, міграції жаб часто відбуваються лише протягом трьох-чотирьох тижнів з тримісячного періоду, про який йдеться.

Однак у розпорядженні районної адміністрації не було вказано, коли саме має відбутися перекриття доріг. Серед іншого, суд також зазначив, що "економічним та особистим інтересам заявника" слід було приділяти більше уваги в цілому.

Нагадаємо, у лютому в англійському місті Бат на шість тижнів перекрили автомобільну дорогу, аби захистити тисячі жаб, ропух і тритонів, які прямують до місцевого озера для розмноження.

У 2023 році повідомляли про напади великих черепах на людей на хорватському курортному острові Чіово, що біля узбережжя Далмації.