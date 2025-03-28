Суд в Германии отменил перекрытие дорог для защиты жаб

Административный суд немецкого города Оснабрюк чрезвычайным решением отменил трехмесячное временное перекрытие дорог для защиты мигрирующих жаб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В Бад-Ибурге, что в Нижней Саксонии, меры по защите земноводных на время закончились. Суд постановил, что административный приказ был "непропорциональным и нечетким" по иску местного жителя. Решение еще не является окончательным; возможна апелляция в Высший административный суд в Люнебурге.

Согласно информации суда, в январе по требованию природоохранной организации район Оснабрюк распорядился закрыть дорогу в Бад-Ибурге с 18:00 до 8:00 с 1 февраля по 30 апреля. Причиной была защита мигрирующих жаб.

Барьеры и соответствующие знаки уже были установлены с середины февраля.

Оператор форелевой фермы подал срочное ходатайство против этого, которое сейчас было удовлетворено. Заявитель сослался, среди прочего, на серьезные экономические убытки, поскольку клиенты больше не могли добраться до его бизнеса, особенно утром.

Суд "по сути" согласился с аргументами истца. Хотя район, в принципе, может ограничить или полностью запретить использование дорог из соображений защиты видов и сред обитания, в данном случае эта мера была слишком "расплывчатой". Даже природоохранная ассоциация "признала", что, в зависимости от температуры, миграции жаб часто происходят лишь в течение трех-четырех недель из трехмесячного периода, о котором идет речь.

Однако в распоряжении районной администрации не было указано, когда именно должно произойти перекрытие дорог. Среди прочего, суд также отметил, что "экономическим и личным интересам заявителя" следовало уделять больше внимания в целом.

Напомним, в феврале в английском городе Бат на шесть недель перекрыли автомобильную дорогу, чтобы защитить тысячи лягушек, жаб и тритонов, которые направляются к местному озеру для размножения.

В 2023 году сообщали о нападениях крупных черепах на людей на хорватском курортном острове Чиово, что у побережья Далмации.