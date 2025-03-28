Новий прем’єр Гренландії заявив, що США не виявляють поваги до свого союзника

Новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що Сполучені Штати не поважають свого союзника, та пообіцяв, що новий уряд почне роботу, виправляючи теперішню зовнішньополітичну ситуацію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Нільсен виступав після формування нової коаліції між чотирма політичними партіями Гренландії в п'ятницю.

"Ми наполягаємо на тому, що вся ця ситуація, коли ви (представники США) приїжджаєте з візитом, коли немає сформованого уряду, не є проявом поваги до союзника. Це прикро, але зараз у нас є уряд, якому потрібно приступити до роботи", – сказав Нільсен.

Він також відзначив, що перше, що повинен виправити новий уряд – це "зовнішньополітична ситуація, яка вимагає дій".

Нільсен зауважив, що Данія і США є найближчим союзником Гренландії, але також додав, що "саме в цьому і полягає проблема". "Нам потрібно вести діалог з усіма ними – без діалогу ми нічого не вирішимо", – відзначив Нільсен.

Лідери чотирьох парламентських партій Гренландії в пʼятницю, 28 березня, підписали угоду про формування коаліції, що відбулось на тлі все активніших заяв США про необхідність володіння островом.

Підписання коаліційної угоди відбулось за кілька годин до того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс та друга леді Уша Венс відвідають одну з американських військових баз у Гренландії. Цей візит, який викликав обурення у Гренландії та Данії.