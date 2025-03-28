Новый премьер Гренландии заявил, что США не проявляют уважения к своему союзнику

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Соединенные Штаты не уважают своего союзника, и пообещал, что новое правительство начнет работу, исправляя нынешнюю внешнеполитическую ситуацию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Нильсен выступал после формирования новой коалиции между четырьмя политическими партиями Гренландии в пятницу.

"Мы настаиваем на том, что вся эта ситуация, когда вы (представители США) приезжаете с визитом, когда нет сформированного правительства, не является проявлением уважения к союзнику. Это обидно, но сейчас у нас есть правительство, которому нужно приступить к работе", – сказал Нильсен.

Он также отметил, что первое, что должно исправить новое правительство – это "внешнеполитическая ситуация, которая требует действий".

Нильсен отметил, что Дания и США являются ближайшим союзником Гренландии, но также добавил, что "именно в этом и заключается проблема". "Нам нужно вести диалог со всеми ними – без диалога мы ничего не решим", – отметил Нильсен.

Лидеры четырех парламентских партий Гренландии в пятницу, 28 марта, подписали соглашение о формировании коалиции, что произошло на фоне все более активных заявлений США о необходимости владения островом.

Подписание коалиционного соглашения состоялось за несколько часов до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс посетят одну из американских военных баз в Гренландии. Этот визит, который вызвал возмущение в Гренландии и Дании.