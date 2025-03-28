Зеленський: угода зі США не буде підписана, якщо загрожуватиме вступу в ЄС

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не підпише зі США угоду про надра, якщо вона буде загрожувати вступу нашої держави до ЄС.

Про це він сказав у п’ятницю під час брифінгу для преси, повідомляє "Європейська правда".

Президент повідомив, що офіційно українська сторона отримала від США варіант угоди про корисні копалини сьогодні.

"Офіційно, знов-таки, і це важливо, українська сторона, а саме Кабінет міністрів України, а саме мій офіс, ми офіційно сьогодні нотою отримали варіант або пропозиції США", – повідомив глава держави.

Він додав, що якийсь час назад варіант угоди отримала віцепрем'єрка Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів США Бессентом, але треба порівняти, чи це та сама угода.

"Я їй поставив деякі запитання. Вона сказала – дуже складно коментувати, це зовсім інший документ, там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони вже відкидали", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що необхідно отримати "конкретну рецензію юристів на найвищому рівні". "Нехай вони порівняють всі ці угоди, їх вже дуже багато, і я буду сприймати угоду, яку офіційно отримала наша сторона", – зауважив глава держави.

Водночас він запевнив, що Україна не підпише угоду, якщо вона буде загрожувати вступу до ЄС.

"В Конституції України чітко зрозуміло, що наш курс – до ЄС… Є дуже важливі реформи, є відповідні кроки. Ніщо, що може загрожувати… вступу України до ЄС, не може бути сприйнято", – сказав Зеленський.

Він додав, що розгляне угоду, "коли там не буде відповідних законодавчих загроз".

Раніше "ЄП" повідомляла, що новий текст угоди із США про надра може суперечити наміру України вступити до Європейського Союзу через жорсткі обмеження, що суттєво впливають на економічний суверенітет України.

Також адміністрація Трампа повернула до угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.