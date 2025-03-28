Зеленский: соглашение с США не будет подписано, если будет угрожать вступлению в ЕС

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не подпишет с США соглашение о недрах, если оно будет угрожать вступлению нашего государства в ЕС.

Об этом он сказал в пятницу во время брифинга для прессы, сообщает "Европейская правда".

Президент сообщил, что официально украинская сторона получила от США вариант соглашения о полезных ископаемых сегодня.

"Официально, опять-таки, и это важно, украинская сторона, а именно Кабинет министров Украины, а именно мой офис, мы официально сегодня нотой получили вариант или предложения США", – сообщил глава государства.

Он добавил, что некоторое время назад вариант соглашения получила вице-премьер Юлия Свириденко в двустороннем контакте с министром финансов США Бессентом, но надо сравнить, то ли это то же соглашение.

"Я ей задал некоторые вопросы. Она сказала – очень сложно комментировать, это совсем другой документ, там много всего, о чем не говорилось, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны уже отвергали", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо получить "конкретную рецензию юристов на самом высоком уровне". "Пусть они сравнят все эти соглашения, их уже очень много, и я буду воспринимать соглашение, которое официально получила наша сторона", – отметил глава государства.

В то же время он заверил, что Украина не подпишет соглашение, если оно будет угрожать вступлению в ЕС.

"В Конституции Украины четко понятно, что наш курс – в ЕС... Есть очень важные реформы, есть соответствующие шаги. Ничто, что может угрожать... вступлению Украины в ЕС, не может быть воспринято", – сказал Зеленский.

Он добавил, что рассмотрит соглашение, "когда там не будет соответствующих законодательных угроз".

Ранее "ЕП" сообщала, что новый текст соглашения с США о недрах может противоречить намерению Украины вступить в Европейский Союз из-за жестких ограничений, существенно влияющих на экономический суверенитет Украины.

Также администрация Трампа вернула в соглашение о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.