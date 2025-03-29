Канцлер Австрії – Росії: нас не слід вважати ворожим місцем для переговорів

Австрійський канцлер Крістіан Штокер вважає, що господар Кремля Владімір Путін відкидає можливість "мирних переговорів" в Австрії через її принципову позицію щодо агресії проти України.

Слова Штокера під час виступу в австрійському парламенті цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Канцлер нагадав, що Австрія запропонувала себе як майданчик для "мирних переговорів" України та Росії.

Наскільки мені відомо, Російська Федерація під… Путіним досить скептично ставиться до цієї пропозиції, оскільки він не хоче зрозуміти, що, навіть якщо ми можемо розрізняти жертву і злочинця та знаємо, хто був агресором у цій війні, то це не означає, що нас слід вважати ворожим місцем для переговорів", – сказав він.

Штокер підкреслив, що Росія розпочала загарбницьку війну проти України в порушення міжнародного права, і Австрія й надалі наполягатиме на неприпустимості спотворення ролі жертви та агресора.

"Ми в будь-який момент готові запропонувати себе як місце для переговорів і підтримуємо все, що призведе до такого результату", – зазначив австрійський канцлер.

"Ми дотримуємося позиції: Україна повинна бути за столом переговорів, і Європа також повинна відігравати роль, адже я вважаю, що Європейський Союз та Європа можуть зробити вагомий внесок у цей процес", – додав він.

Тим часом австрійська влада нещодавно викрила керовану Росією кампанію, спрямовану на поширення дезінформації про Україну, після затримання в грудні болгарської жінки, звинуваченої у шпигунстві на користь Росії.