Австрийский канцлер Кристиан Штокер считает, что хозяин Кремля Владимир Путин отвергает возможность "мирных переговоров" в Австрии из-за ее принципиальной позиции по агрессии против Украины.

Слова Штокера во время выступления в австрийском парламенте цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Канцлер напомнил, что Австрия предложила себя как площадку для "мирных переговоров" Украины и России.

Насколько мне известно, Российская Федерация под ... Путиным достаточно скептически относится к этому предложению, поскольку он не хочет понять, что, даже если мы можем различать жертву и преступника и знаем, кто был агрессором в этой войне, то это не значит, что нас следует считать враждебным местом для переговоров", – сказал он.

Штокер подчеркнул, что Россия начала захватническую войну против Украины в нарушение международного права, и Австрия и в дальнейшем будет настаивать на недопустимости искажения роли жертвы и агрессора.

"Мы в любой момент готовы предложить себя как место для переговоров и поддерживаем все, что приведет к такому результату", – отметил австрийский канцлер.

"Мы придерживаемся позиции: Украина должна быть за столом переговоров, и Европа также должна играть роль, ведь я считаю, что Европейский Союз и Европа могут сделать весомый вклад в этот процесс", – добавил он.

Между тем австрийские власти недавно разоблачили управляемую Россией кампанию, направленную на распространение дезинформации об Украине, после задержания в декабре болгарской женщины, обвиненной в шпионаже в пользу России.