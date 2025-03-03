В немецком Мангейме авто протаранило толпу, продолжается полицейская операция

В немецком городе Мангейм автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Mannheim 24.

По предварительной информации, это был черный внедорожник, который на большой скорости въехал в толпу людей со стороны площади в направлении водонапорной башни в центре города.

Сообщается о нескольких серьезно раненых людях и многочисленных службах экстренной помощи.

Репортер информационного агентства dpa сообщает, что на месте происшествия под брезентом лежит человек. Неизвестно, мертв ли он или тяжело ранен. Повсюду обломки.

Полицейские посоветовали гражданам избегать центра города, поскольку там проводится большая операция.

В мае прошлого года исламист Сулейман А. ранил ножом пятерых участников митинга антиисламского движения "Pax Europa", а также полицейского Рувена Л. на рыночной площади Мангейма. Позже 29-летний полицейский скончался от полученных ранений.

После нападения в Мангейме канцлер Олаф Шольц объявил, что снова разрешит депортацию тяжких преступников и террористов в Афганистан и Сирию.