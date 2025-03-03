Босния и Герцеговина запретила посадку военного самолета из Венгрии

Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез объявил, что запретил пролет и посадку военного самолета из Венгрии в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

Хелез пояснил, что это решение приняли после того, как было запрошено разрешение на посадку венгерского военного самолета в аэропорту Сараева, а затем – в аэропорту Баня-Луки, что является фактической столицей Республики Сербской.

"Почему военный самолет должен был приземлиться в аэропорту Баня-Луки, остается непонятным, но в контексте прибытия 70 сотрудников специального антитеррористического подразделения МВД Венгрии в поддержку МВД Республики Сербской, это, безусловно, симптоматично сейчас", – сказал боснийский министр.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно поддерживает Милорада Додика, президента Республики Сербской, известного сепаратистскими намерениями вывести ее из состава Боснии и Герцеговины.

"Я глубоко убежден, что прибытие военного самолета из Венгрии должно было предоставить определенную форму поддержки Милораду Додику и клике, собравшейся вокруг него, для распада Боснии и Герцеговины", – сказал Хелез.

Напомним, 26 февраля Милорад Додик был приговорен Судом Боснии и Герцеговины к году лишения свободы и шестилетнему запрету занимать должности.

Приговор еще не вступил в окончательную силу, однако уже привел к эскалации.

Парламент Республики Сербской 27 февраля, принял законы, которые неконституционно запрещают деятельность судебных и следственных учреждений Боснии и Герцеговины на территории этого энтитета БиГ.

Подробнее об этом читайте в статье Тюрьма для "друга Путина": какие последствия будет иметь приговор для главного сепаратиста Балкан.