У Відні евакуювали залізничний вокзал через масштабну поліцейську операцію

В австрійській столиці Відні у понеділок, 3 березня, поліція евакуювала центральний залізничний вокзал через проведення масштабної поліцейської операції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Відня в X (Twitter), інформує "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, правоохоронці отримали повідомлення про "загрозу". Деталей щодо поточної ситуації поліцейські не навели.

"Наразі на Центральному вокзалі Відня проводиться велика поліцейська операція. Його евакуюють у зв'язку із загрозою. Ми перебуваємо на місці певними силами і з'ясовуємо ситуацію", – йдеться у повідомленні.

У поліції закликали жителів уникати необов'язкової присутності в районі вокзалу.

Також у поліції повідомили, що через операцію було зупинено рух поїздів.

Раніше у понеділок у німецькому Мангеймі автомобіль в'їхав у людей на великій швидкості.

За даними ЗМІ, внаслідок наїзду автомобіля на натовп загинули дві особи, ще 25 були поранені.