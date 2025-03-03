В Вене эвакуировали железнодорожный вокзал из-за масштабной полицейской операции

В австрийской столице Вене в понедельник, 3 марта, полиция эвакуировала центральный железнодорожный вокзал из-за проведения масштабной полицейской операции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Вены в X (Twitter), информирует "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, правоохранители получили сообщение об "угрозе". Деталей о текущей ситуации полицейские не привели.

"Сейчас на Центральном вокзале Вены проводится большая полицейская операция. Его эвакуируют в связи с угрозой. Мы находимся на месте определенными силами и выясняем ситуацию", – говорится в сообщении.

В полиции призвали жителей избегать необязательного присутствия в районе вокзала.

Также в полиции сообщили, что из-за операции было остановлено движение поездов.

Ранее в понедельник в немецком Мангейме автомобиль въехал в людей на большой скорости.

По данным СМИ, в результате наезда автомобиля на толпу погибли два человека, еще 25 были ранены.