МЗС Угорщини підтвердило розмову Орбана з Трампом: говорили про мир в Україні, критикували ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан справді мав телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, у якій сторони обговорювали досягнення миру в Україні, можливу угоду між США та Росією та критикували європейських лідерів за намагання цьому перешкодити.

Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач, цитуючи міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, повідомляє "Європейська правда".

Орбан та Трамп розмовляли про мир в Україні, підтримку Угорщиною перемовин з Росією про його встановлення, а також критикували позицію Євросоюзу, який перешкоджає цим зусиллям, написав Ковач у соціальній мережі Х (Twiter).

"США та Угорщина підтримують постійну комунікацію на всіх рівнях, від технічних дискусій до переговорів на рівні керівництва, підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він зазначив, що прем’єр-міністр Віктор Орбан розмовляв з президентом США Дональдом Трампом", – повідомив Золтан Ковач.

🇺🇸🤝🇭🇺 The U.S. and Hungary maintain continuous communication at all levels, from technical discussions to leadership talks, FM Péter Szijjártó confirmed. He noted that @PM_ViktorOrban has spoken with the @POTUS, and further high-level contacts are expected this week.



🕊️ The… pic.twitter.com/oXw0yFSvEi