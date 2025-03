МИД Венгрии подтвердил разговор Орбана с Трампом: говорили о мире в Украине, критиковали ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действительно провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, в котором стороны обсуждали достижение мира в Украине, возможное соглашение между США и Россией и критиковали европейских лидеров за попытки этому помешать.

Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, цитируя министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщает "Европейская правда".

Орбан и Трамп разговаривали о мире в Украине, поддержку Венгрией переговоров с Россией о его установлении, а также критиковали позицию Евросоюза, который препятствует этим усилиям, написал Ковач в социальной сети Х (Twiter).

"США и Венгрия поддерживают постоянную коммуникацию на всех уровнях, от технических дискуссий до переговоров на уровне руководства, подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что премьер-министр Виктор Орбан разговаривал с президентом США Дональдом Трампом", – сообщил Золтан Ковач.

🇺🇸🤝🇭🇺 The U.S. and Hungary maintain continuous communication at all levels, from technical discussions to leadership talks, FM Péter Szijjártó confirmed. He noted that @PM_ViktorOrban has spoken with the @POTUS, and further high-level contacts are expected this week.



🕊️ The… pic.twitter.com/oXw0yFSvEi