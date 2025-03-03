МИД Венгрии подтвердил разговор Орбана с Трампом: говорили о мире в Украине, критиковали ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действительно провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, в котором стороны обсуждали достижение мира в Украине, возможное соглашение между США и Россией и критиковали европейских лидеров за попытки этому помешать.

Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, цитируя министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщает "Европейская правда".

Орбан и Трамп разговаривали о мире в Украине, поддержку Венгрией переговоров с Россией о его установлении, а также критиковали позицию Евросоюза, который препятствует этим усилиям, написал Ковач в социальной сети Х (Twiter).

"США и Венгрия поддерживают постоянную коммуникацию на всех уровнях, от технических дискуссий до переговоров на уровне руководства, подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что премьер-министр Виктор Орбан разговаривал с президентом США Дональдом Трампом", – сообщил Золтан Ковач.

🇺🇸🤝🇭🇺 The U.S. and Hungary maintain continuous communication at all levels, from technical discussions to leadership talks, FM Péter Szijjártó confirmed. He noted that @PM_ViktorOrban has spoken with the @POTUS, and further high-level contacts are expected this week.



🕊️ The… pic.twitter.com/oXw0yFSvEi – Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 3, 2025

Он добавил, что "основное внимание во время переговоров было сосредоточено на достижении мира в Украине".

"Министр Сийярто отметил поддержку Венгрией мирных усилий, утверждая, что соглашение между США и Россией является единственным жизнеспособным путем к миру, и раскритиковал европейских лидеров, которые пытаются заблокировать эти усилия", – рассказал представитель правительства Венгрии.

По его словам, "на этой неделе ожидаются дальнейшие контакты на высоком уровне".

Как сообщалось, Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа после спора с Владимиром Зеленским.

Он также обещает заблокировать заявление саммита ЕС в поддержку Украины.

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