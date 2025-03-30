Премьер Дании едет в Гренландию на фоне захватнических интересов США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен планирует посетить Гренландию на следующей неделе в то время, как США усиливают свою риторику по захвату арктического острова.

Об этом сообщил офис Фредериксен в субботу, пишет "Европейская правда".

Фредериксен начнет трехдневное турне 2 апреля. Она встретится с новым премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и членами его коалиционного правительства, сообщил ее офис.

"Я с глубоким уважением отношусь к тому, как гренландский народ и гренландские политики справляются с огромным давлением на Гренландию. Ситуация требует единства между политическими партиями, между странами содружества, а также сотрудничества на основе уважения и равенства", – сказала Фредериксен в своем заявлении.

Гренландия на протяжении веков была частью Королевства Дания, но с 1979 года имеет собственное правительство. Большинство политических партий Гренландии стремятся к полной независимости от Дании, хотя они расходятся во мнениях относительно сроков.

Поездка происходит после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в пятницу на американскую военную базу в северо-западной части Гренландии, где он повторил заявления о том, что Дания является плохим союзником для острова.

Вэнс также повторил утверждение президента Дональда Трампа о том, что остров является жизненно важным для национальной безопасности США. Подавляющее большинство населения выступает против вхождения Гренландии в состав США.

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