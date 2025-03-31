Макрон закликав прем’єра Ізраїлю припинити удари по Газі і повернутись до перемир’я

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, в ході якої закликав повернутись до режиму припинення вогню в Газі.

Про це Макрон написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Французький президент підкреслив, що звільнення всіх заручників і безпека Ізраїлю є пріоритетом для Франції.

"Я закликав прем'єр-міністра Ізраїлю припинити удари по Газі і повернутися до режиму припинення вогню, який ХАМАС повинен прийняти. Я підкреслив, що гуманітарну допомогу має бути відновлено негайно", – зазначив він.

Макрон додав, що робота над арабським планом відновлення Гази буде продовжена.

"Я також закликав Ізраїль суворо дотримуватися режиму припинення вогню, якого він зобов'язався дотримуватися в Лівані. Ця вимога стосується всіх сторін, щоб забезпечити безпеку цивільного населення", – підкреслив він.

Також Макрон обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю стабілізацію Сирії та відновлення її повного суверенітету.

"Ми продовжимо тісну координацію з ізраїльською владою з усіх цих пріоритетних питань. Близький Схід потребує стабільності. Тільки справедливий і міцний мир може гарантувати майбутнє для всіх", – резюмував президент Франції.

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і міністр оборони Ісраель Кац 18 березня віддали наказ про відновлення військової операції в Газі на тлі відмови угруповання ХАМАС звільнити заручників.

Раніше повідомляли, що США вели прямі переговори з ХАМАС у Катарі, намагаючись домогтися звільнення американських заручників і обговорити можливі шляхи завершення війни.