Макрон призвал премьера Израиля прекратить удары по Газе и вернуться к перемирию

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого призвал вернуться к режиму прекращения огня в Газе.

Об этом Макрон написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Французский президент подчеркнул, что освобождение всех заложников и безопасность Израиля является приоритетом для Франции.

"Я призвал премьер-министра Израиля прекратить удары по Газе и вернуться к режиму прекращения огня, который ХАМАС должен принять. Я подчеркнул, что гуманитарная помощь должна быть возобновлена немедленно", – отметил он.

Макрон добавил, что работа над арабским планом восстановления Газы будет продолжена.

"Я также призвал Израиль строго соблюдать режим прекращения огня, которого он обязался придерживаться в Ливане. Это требование касается всех сторон, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения", – подчеркнул он.

Также Макрон обсудил с премьер-министром Израиля стабилизацию Сирии и восстановление ее полного суверенитета.

"Мы продолжим тесную координацию с израильскими властями по всем этим приоритетным вопросам. Ближний Восток нуждается в стабильности. Только справедливый и прочный мир может гарантировать будущее для всех", – резюмировал президент Франции.

Как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац 18 марта отдали приказ о возобновлении военной операции в Газе на фоне отказа группировки ХАМАС освободить заложников.

Ранее сообщалось, что США вели прямые переговоры с ХАМАС в Катаре, пытаясь добиться освобождения американских заложников и обсудить возможные пути завершения войны.