Министр обороны Нидерландов прибыл в Киев и встретился с Умеровым

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о визите в Киев своего коллеги из Нидерландов Рубена Брекельманса.

Об этом Умеров написал у себя в Facebook, информирует "Европейская правда".

Украинский министр также рассказал детали своих переговоров с главой оборонного ведомства Нидерландов.

В частности, по его словам, Нидерланды дополнительно выделили 3,5 млрд евро, из которых значительная часть будет направлена на предоставление помощи в сфере безопасности Украине уже в 2025 году.

Рустем Умеров/Facebook

"Среди ключевых тем переговоров – усиление безопасности в воздухе и на море. F-16 от Нидерландов уже защищают украинское небо, а мы продолжаем наращивать способности Воздушных сил", – написал Умеров.

В ходе встречи также шла речь о сотрудничестве в оборонно-промышленном секторе.

"Нидерланды поддерживают проект "Линия дронов" и инвестируют в украинское производство. Приглашаем нидерландские компании к совместным проектам в ОПК. В то же время Украина готова инвестировать в партнерские инициативы в Нидерландах", – добавил Умеров.

Кроме того, министры обсудили цифровизацию Сил обороны, а украинская сторона проинформировала коллег "о ситуации с безопасностью, намерениях врага и оборонной стратегии Украины на 2025 год".

"По итогам встречи подписали Письмо о намерениях по повышению эффективности сотрудничества в оборонных закупках – для укрепления наших Сил обороны и лучшего обеспечения воинов на передовой", – резюмировал Умеров.

Недавно Брекельманс заявлял, что Украина и ее президент Владимир Зеленский не должны идти на соглашение по урегулированию развязанной РФ войны, которая может погрузить страну в межвоенный период.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Дик Схоф рассказал об инвестиции Нидерландов в дроны для Украины на 700 млн евро.