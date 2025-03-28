Зеленський анонсував пакети зброї на "Рамштайні" та розширення обміну розвідданими
На саміті "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня були ухвалені домовленості про оголошення нових пакетів військової допомоги Україні на наступному засіданні у форматі "Рамштайн".
Про це на брифінгу для журналістів у пʼятницю заявив президент Володимир Зеленський, передає "Європейська правда".
Зеленський нагадав про оголошення пакета військової допомоги на 2 мільярди євро від Франції та додав, що з іншими лідерами "домовилися ще про кількість важливих оборонних пакетів, які будуть озвучені під час "Рамштайну".
"Це ще одна домовленість, що буде "Рамштайн" у квітні місяці. Всі зроблять для для цього все, за організацію будуть відповідальні Велика Британія й Німеччина", – додав він.
Крім того, зазначив Зеленський, з партнерами деяких країн, які він відмовився називати, було погоджене "розширення доступу України до розвідданих, до доступу до відповідних технологій, супутників, які мають наші європейські колеги".
"Ми домовились з деякими лідерами щодо українського доступу до їхніх складів з боєприпасами. Ми домовились про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони. Також будемо працювати над ліцензіями для деяких видів артилерії. Ми домовились про інвестиції у виробництво українських дронів і ракет", – перелічив президент.
На тій же пресконференції Зеленський сказав, що США проведуть консультації з Саудівською Аравією, Туреччиною та деякими європейськими країнами з приводу моніторингу режиму часткового припинення вогню.