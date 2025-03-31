Представители 6 стран и ЕС в Мадриде обсудят, как Украине достичь "мира с позиции силы"

В понедельник, 31 марта, во время 4-й встречи группы поддержки Украины в формате "Веймар+" министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Испании, Польши и Великобритании, вместе с высокой представительницей ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас и еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом обсудят увеличение военной помощи и гарантии безопасности Украины, а также будущую роль Европы в мирном процессе.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил знакомый с вопросом чиновник одного из государств ЕС на условиях анонимности.

По словам собеседника "ЕвроПравды", Евросоюз хочет увеличить усилия для реализации цели по достижению Украиной мира с позиции силы: для этого, в частности, планируется увеличивать военную помощь Украине.

"Встреча будет состоять из двух сессий: на первой будут обсуждать укрепление европейской безопасности, оборонную инициативу ЕС "Готовность 2030" и "Белую книгу" Кубилюса, а на второй – увеличение военной поддержки Украины с акцентом на достижении мира через силу", – сообщил чиновник.

Он уточнил, что во время обеих частей разговора будет обсуждаться "вопрос устойчивого мира в Украине" и повышение обороноспособности Евросоюза.

"Также планируется обсуждение гарантий безопасности Украины от государств Запада, то, какой вклад могут сделать государства "Веймар+" в процесс прекращения огня в Украине, а также роль Европы в дипломатических процессах по установлению мира", – добавил собеседник "ЕвроПравды".

Встреча в Мадриде происходит накануне неформального саммита министров обороны государств ЕС в Варшаве, который прежде всего будет посвящен оценке реальных возможностей ЕС по увеличению военной поддержки Украины – в частности, срочного предоставления ВСУ необходимых боеприпасов.

Напомним также, что на саммите "коалиции решительных" в Париже 27 марта были приняты договоренности об объявлении новых пакетов военной помощи Украине на следующем заседании в формате "Рамштайн", которое запланировано на 11 апреля в Брюсселе.