Лидер оппозиции Турции призвал к еженедельным митингам и усилению экономического бойкота

Лидер главной оппозиционной партии Турции на фоне массовых антиправительственных протестов из-за ареста мэра Стамбула призвал усилить бойкот товаров и услуг компаний, которые считаются близкими к президенту Эрдогану, и призвал людей выходить на еженедельные акции протеста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание The Guardian.

Выступая перед сотнями тысяч сторонников оппозиции, которые заполнили парк в Стамбуле на выходных, лидер Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озель раскритиковал Doğuş Group – турецкий конгломерат, который владеет проправительственным каналом NTV, за его связи с Эрдоганом.

"Doğuş Group будет похоронена, поскольку она боится этого собрания", – сказал Озель протестующим.

Doğuş Group контролирует большой портфель строительных компаний, проправительственных СМИ, энергетических компаний, недвижимости и дистрибьюторов Volkswagen в Турции. Она является материнской компанией для более чем 200 ресторанов и популярных развлекательных заведений, включая Soho House Istanbul.

Лидер CHP также призвал турецкие компании не размещать рекламу в проправительственных медиа, которые транслировали ограниченное количество новостей о протестах.

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы. Люди каждую ночь собирались возле стамбульской мэрии и часто вступали в столкновения с полицией.

В субботу состоялся один из крупнейших митингов оппозиции. Озель призвал протестующих продолжить еженедельные акции.

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