У Кремлі побачили "наругу над демократією" у вироку Ле Пен у Франції

У Кремлі з обуренням відреагували на вирок лідерці ультраправих Франції Марін Ле Пен, яку визнали винною у розкраданні коштів ЄС для фінансування її ультраправої партії, побачивши у рішенні суду "наругу над демократією".

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитують "Известия", повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи вирок Ле Пен, Пєсков зазначив, що в європейських країнах "не гребують виходом за рамки демократії під час політичного процесу".

"Дійсно, дедалі більше і більше європейських столиць іде шляхом наруги над демократичними нотами", – сказав він.

При цьому в Кремлі стверджують, що не хочуть втручатися у внутрішні справи Франції.

"Але загалом наші спостереження щодо європейських столиць говорять про те, що там абсолютно не гребують виходом за рамки демократії під час політичного процесу", – додав Пєсков.

Як відомо, суд заcудив Марін Ле Пен до чотирьох років позбавлення волі, з яких два – так званий жорсткий термін, та заборонив участь у виборах наступні п’ять років. Це означає, що вона не зможе змагатися за посаду президента у 2027 році.

Вирок стосується справи щодо фіктивного працевлаштування помічників партії у Європарламенті.

Ле Пен і її 12 помічників, які теж проходили обвинуваченими, визнали винними в отриманні коштів, набутих незаконним шляхом. Суд дійшов висновку, що загальні збитки від порушень складають 2,9 млн євро.

На тлі вироку суду Ле Пен вперше сказала, що офіційний лідер її "Національного об’єднання" Жордан Барделла міг би претендувати на президентську посаду.