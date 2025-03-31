В Кремле увидели "попрание демократии" в приговоре Ле Пен во Франции

В Кремле с возмущением отреагировали на приговор лидеру ультраправых Франции Марин Ле Пен, которую признали виновной в хищении средств ЕС для финансирования ее ультраправой партии, увидев в решении суда "попрание демократии".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют "Известия", сообщает "Европейская правда".

Комментируя приговор Ле Пен, Песков отметил, что в европейских странах "не гнушаются выходить за рамки демократии во время политического процесса".

"Действительно, все больше и больше европейских столиц идет путем попрания демократических нот", – сказал он.

При этом в Кремле утверждают, что не хотят вмешиваться во внутренние дела Франции.

"Но в целом наши наблюдения относительно европейских столиц говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса", – добавил Песков.

Как известно, суд приговорил Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из которых два – так называемый жесткий срок, и запретил участие в выборах следующие пять лет. Это означает, что она не сможет бороться за пост президента в 2027 году.

Приговор касается дела о фиктивном трудоустройстве помощников партии в Европарламенте.

Ле Пен и ее 12 помощников, которые тоже проходили обвиняемыми, признали виновными в получении средств, приобретенных незаконным путем. Суд пришел к выводу, что общий ущерб от нарушений составляет 2,9 млн евро.

На фоне приговора суда Ле Пен впервые сказала, что официальный лидер ее "Национального объединения" Жордан Барделла мог бы претендовать на президентский пост.