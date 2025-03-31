Каллас призвала РФ проявить "добрую волю" по прекращению огня

В понедельник, 31 марта, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас призвала Россию проявить "добрую волю" и договориться о прекращении огня в Украине.

Об этом она заявила перед встречей европейских министров иностранных дел в Мадриде в формате "Веймар+", цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Каллас сказала, что "возвращение украинских детей, которые были депортированы в Россию, и „освобождение военнопленных" являются примерами жестов, которые Россия могла бы сделать, чтобы продемонстрировать „добрую волю".

Также она призвала США оказать давление на Кремль, чтобы положить конец войне.

Отметим, 31 марта во время четвертой встречи группы поддержки Украины в формате "Веймар+" министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Испании, Польши и Великобритании, вместе с Каллас и еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом обсудят увеличение военной помощи и гарантии безопасности Украины, а также будущую роль Европы в мирном процессе.

Встреча в Мадриде проходит накануне неформального саммита министров обороны государств ЕС в Варшаве, который прежде всего будет посвящен оценке реальных возможностей ЕС по увеличению военной поддержки Украины – в частности, срочного предоставления ВСУ необходимых боеприпасов.