В Гренландии считают предстоящий визит Фредериксен "неуместным"

Новоизбранный министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт считает "неуместным" визит премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Гренландию в среду, 2 апреля, поскольку правительство еще не сформировано.

Об этом сообщил телеканал TV2, цитирует "Европейская правда".

Мотцфельдт в понедельник, 31 марта, раскритиковала предстоящий визит Фредериксен и напомнила, что она ранее критиковала такое желание правительства США.

"Особенно когда она сама ранее критиковала это и заявляла, что для правительства США было бы неуместно посещать страну до того, как будет сформировано новое правительство Гренландии", – заявила глава МИД Гренландии.

Недавно информировали, что Фредериксен планирует посетить Гренландию на следующей неделе, в то время как США усиливают свою риторику по захвату арктического острова.

Фредериксен начнет трехдневное турне 2 апреля. Ожидается, что она встретится с новым премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и членами его коалиционного правительства, сообщил ее офис.

Поездка происходит после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в пятницу на американскую военную базу в северо-западной части Гренландии, где он повторил заявления о том, что Дания является плохим союзником для острова.

Вэнс также повторил утверждение президента Дональда Трампа о том, что остров является жизненно важным для национальной безопасности США. Подавляющее большинство населения выступает против вхождения Гренландии в состав США.

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