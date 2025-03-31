Мэр города Пулава, что на востоке Польши, отбудет пять дней в тюрьме после отказа городских властей оплатить штраф из-за жалобы на чрезмерный шум, который поднимали дети на спортивной площадке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Дело тянется еще с 2018 года, когда супруги, живущие возле одной из начальных школ Пулавы, пожаловались на "шум и чрезмерное освещение" со спортплощадки.

В результате судебной тяжбы в декабре 2023 года паре удалось отсудить 5 тысяч злотых штрафа.

Мэр Пулавы Павел Май изначально заявил, что мэрия не намерена платить штраф. Поэтому его заменили на пять дней ареста для лица, представляющего город – то есть мэра.

Свой приговор Май будет отбывать с 7 апреля.

"На эти дни я беру отпуск на работе. Деятельность судебного исполнителя и свое пребывание под стражей я оплачиваю из собственного кармана", – сказал чиновник журналистам.

По словам Мая, своим поступком он хочет показать абсурдность требований истцов. Он напомнил, что в Польше есть 2600 спортплощадок возле школ, и подобные иски забирают у детей право заниматься спортом.

"Если никто из нас, представителей власти, не отреагирует, ничего не изменится", – добавил он.

Напомним, в феврале суд в Албании взял мэра столицы Тираны Эриона Велиая под стражу и обвинил его и других лиц в коррупции на миллионы долларов с использованием государственных средств.