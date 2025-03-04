Ексміністр оборони Британії: трагічно бачити, що США стають на бік Путіна

Колишній міністр оборони Британії Грант Шаппс назвав трагічним рішення адміністрації Трампа зупинити постачання Україні військової допомоги та заявив, що це загрожує глобальними негативними наслідками.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заява Шаппса у X (Twitter) з’явилась невдовзі після неофіційних повідомлень низки ЗМІ про те, що Трамп розпорядився поставити на паузу всю військову допомогу для України.

Tragic to witness the United States–the ‘Home of the Free’–siding with dictator Putin.



This weakens America’s global standing, undermines Ukraine’s sovereignty & emboldens aggressors everywhere.https://t.co/i2gLbh8gSo – Rt Hon Grant Shapps (@grantshapps) March 4, 2025

"Трагічно бачити, як Сполучені Штати, "Дім вільних", стають на бік диктатора Путіна. Це послаблює позиції США у світі, це підриває суверенітет України і додає впевненості агресорам по всьому світу", – відреагував Шаппс.

Раніше Шаппс застеріг від "миру", за якого Москва відчуватиме себе переможницею, та вважає, що якщо Україні доведеться визнати втрату певних територій – це обов'язково має супроводжуватись "швидким" шляхом до членства у НАТО.

Грант Шаппс обіймав посаду міністра оборони у 2023-2024 роках в уряді Ріші Сунака. Читайте також його історичну промову "Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу".