Ексміністр оборони Британії: трагічно бачити, що США стають на бік Путіна

Колишній міністр оборони Британії Грант Шаппс назвав трагічним рішення адміністрації Трампа зупинити постачання Україні військової допомоги та заявив, що це загрожує глобальними негативними наслідками.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заява Шаппса у X (Twitter) з’явилась невдовзі після неофіційних повідомлень низки ЗМІ про те, що Трамп розпорядився поставити на паузу всю військову допомогу для України.

Tragic to witness the United States–the ‘Home of the Free’–siding with dictator Putin.



This weakens America’s global standing, undermines Ukraine’s sovereignty & emboldens aggressors everywhere.https://t.co/i2gLbh8gSo