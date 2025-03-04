Экс-министр обороны Британии: трагично видеть, что США становятся на сторону Путина

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал трагическим решение администрации Трампа остановить поставки Украине военной помощи и заявил, что это грозит глобальными негативными последствиями.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление Шаппса в X (Twitter) появилось вскоре после неофициальных сообщений ряда СМИ о том, что Трамп распорядился поставить на паузу всю военную помощь для Украины.

Tragic to witness the United States–the ‘Home of the Free’–siding with dictator Putin.



This weakens America’s global standing, undermines Ukraine’s sovereignty & emboldens aggressors everywhere.https://t.co/i2gLbh8gSo – Rt Hon Grant Shapps (@grantshapps) March 4, 2025

"Трагично видеть, как Соединенные Штаты, "Дом свободных", становятся на сторону диктатора Путина. Это ослабляет позиции США в мире, это подрывает суверенитет Украины и придает уверенности агрессорам по всему миру", – отреагировал Шаппс.

Ранее Шаппс предостерег от "мира", при котором Москва будет чувствовать себя победительницей, и считает, что если Украине придется признать потерю определенных территорий – это обязательно должно сопровождаться "быстрым" путем к членству в НАТО.

Грант Шаппс занимал должность министра обороны в 2023-2024 годах в правительстве Риши Сунака. Читайте также его историческую речь "Эра мира закончилась. Мы перешли к предвоенному этапу".