Экс-министр обороны Британии: трагично видеть, что США становятся на сторону Путина

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал трагическим решение администрации Трампа остановить поставки Украине военной помощи и заявил, что это грозит глобальными негативными последствиями.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление Шаппса в X (Twitter) появилось вскоре после неофициальных сообщений ряда СМИ о том, что Трамп распорядился поставить на паузу всю военную помощь для Украины.

Tragic to witness the United States–the ‘Home of the Free’–siding with dictator Putin.



This weakens America’s global standing, undermines Ukraine’s sovereignty & emboldens aggressors everywhere.https://t.co/i2gLbh8gSo