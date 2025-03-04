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Экс-министр обороны Британии: трагично видеть, что США становятся на сторону Путина

Новости — Вторник, 4 марта 2025, 09:26 — Мария Емец

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал трагическим решение администрации Трампа остановить поставки Украине военной помощи и заявил, что это грозит глобальными негативными последствиями.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление Шаппса в X (Twitter) появилось вскоре после неофициальных сообщений ряда СМИ о том, что Трамп распорядился поставить на паузу всю военную помощь для Украины.

"Трагично видеть, как Соединенные Штаты, "Дом свободных", становятся на сторону диктатора Путина. Это ослабляет позиции США в мире, это подрывает суверенитет Украины и придает уверенности агрессорам по всему миру", – отреагировал Шаппс.

Ранее Шаппс предостерег от "мира", при котором Москва будет чувствовать себя победительницей, и считает, что если Украине придется признать потерю определенных территорий – это обязательно должно сопровождаться "быстрым" путем к членству в НАТО.

Грант Шаппс занимал должность министра обороны в 2023-2024 годах в правительстве Риши Сунака. Читайте также его историческую речь "Эра мира закончилась. Мы перешли к предвоенному этапу".

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