Макрон зібрав міністрів у Єлисейському палаці перед ключовим самітом ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон зустрічається з деякими міністрами сьогодні вранці о 10 годині в Єлисейському палаці перед позачерговою і вирішальною Європейською радою цього четверга.

Про це повідомляє BFMTV, передає "Європейська правда".

За столом переговорів Макрон зустрічається з міністрами Себастьєном Лекорню (збройні сили), Жаном-Ноелем Барро (закордонні справи), Бенжаменом Аддадом (Європа) та Еріком Ломбаром (економіка).

Ця зустріч була запланована ще вчора, до оголошення Дональда Трампа про призупинення американської військової допомоги Україні.

Аддад вже прокоментував рішення США, заявивши, що воно віддаляє мир.

Поміж тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України, який дозволить мобілізувати 800 млрд євро на оборонні витрати.

Лист з деталями плану був відправлений всім лідерам ЄС напередодні саміту Євросоюзу.